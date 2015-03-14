جمعية مستثمرى أسيوط: قانون الاستثمار خطوة جيدة لدعم الصعيد

أكد على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن قانون الاستثمار الجديد يعد خطوة جيدة لتعزيز الاستثمار فى محافظات الصعيد، وأنه يجب اكتمال هذا الجهد باستكمال المنظومة التشريعية ومن أهمها قانون العمل، وأيضا ضمانات الدخول والخروج الآمن للمستثمر.

وقال حمزة فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القمة الاقتصادية المنعقدة فى شرم الشيخ ستشهد عرض مشروع ميناء سفاجا الصناعى، والذى سيحقق نقلة اقتصادية كبيرة فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى محافظات الصعيد.

وكان قانون الاستثمار الجديد أعطى مميزات نسبية للاستثمارات التى ستوجه إلى المناطق الأولى بالتنمية وخاصة محافظات الصعيد.