الثلاثاء.. "تواضروس" يترأس ذكرى وفاة البابا شنودة بدير الأنبا بيشوى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الثلاثاء المقبل، بالذكرى الثالثة لنياحة (وفاة) البابا شنودة الثالث البطريرك الـ117 بالكنيسة القبطية، وذلك فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الذكرى الثالثة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس ورهبان أديرة وادى النطرون.

يذكر أن البابا شنودة الثالث، توفى فى 17 مارس عام2012عن عمر يناهر 89 عامًا خدم الكنيسة راهبًا بدير السريان، وُسيم أسقف للتعليم حال إنشائها، وكان سكرتيرًا للراحل البابا كيرلس السادس، وجلس على البطريركية فى عام 1971، وأطلق عليه محبوه بـ” معلم الأجيال، وبابا العرب، وحبيب الملايين".

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