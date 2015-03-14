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بيت الزكاة والصدقات المصرى: بدء تطبيق خدمة الدفع عن طريق المحمول

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بيت الزكاة والصدقات المصرى: بدء تطبيق خدمة الدفع عن طريق المحمول بيت الزكاة والصدقات المصرى: بدء تطبيق خدمة الدفع عن طريق المحمول
قال الدكتور ناصر فؤاد، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، إنه تم مخاطبة جميع السفارات والمسئولين عن العمال عن طريق وزارة القوى العاملة والعاملين بالخارج للتعريف ببيت الزكاة وأهدافه، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات من أجل التسهيل على الراغبين فى دفع أموال الزكاة والصدقات بإمكانية دفع الأموال عن طريق شركات المحمول الثلاثة، بإرسال الأموال عن طريق تحويل الرصيد لصالح بيت الزكاة.

وأضاف "فؤاد"، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص رقم "الخط الساخن 15111" للتواصل مع بيت الزكاة والصدقات المصرى، مضيفًا أنه تم صرف نحو 17 مليون جنيه لأكثر من 70 ألف أسرة من الأرامل واليتامى والمحتاجين والمرضى من المستحقين للزكاة والمسجلة بأسمائهم بقاعدة البيانات بالمشيخة، مشيرًا إلى أنه جارٍ إعداد اللوائح المنظمة لصرف المساعدات وعمل قاعدة بيانات مستقلة ببيت الزكاة للمحتاجين فى ربوع .

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