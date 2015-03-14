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وزير الأوقاف: مصر تسترد ريادتها الإقليمية وماضية فى طريق العالمية

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وزير الأوقاف: مصر تسترد ريادتها الإقليمية وماضية فى طريق العالمية وزير الأوقاف: مصر تسترد ريادتها الإقليمية وماضية فى طريق العالمية
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرى، إن استردت ريادتها الإقليمية وهى ماضية بقوة فى استرداد مكانتها العالمية".

وأضاف وزير الأوقاف، فى بيان رسمى: "المؤتمر الاقتصادى الذى ضم كثيرا من قيادات العالم الذين عبروا بقوة ووضوح عن تقديرهم لمصر ومكانتها وتاريخها وحضارتها لخير دليل على ذلك، وهو ما يزيدنا اعتزازا بانتمائنا لهذا البلد العظيم بكل ما يملكه من تاريخ عريق وحضارة سمحة، ويدعونا إلى مزيد من الالتفاف حول قيادتنا السياسية"، مؤكدا أن الجيش والشرطة خط أحمر ويجب قطع اليد التى تمتد إلى أى منهما.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه من خلال المشاركة فى افتتاح مؤتمر دعم وتنمية مصر، ومن خلال كلمات القادة العرب وتقديرهم للدور المصرى، وإعلانهم الواضح عن الدعم والمساعدة للاقتصاد المصرى، وما قالوه فى حق مصر ومكانتها عندهم، يستطيع المصريون أن يقولوا بقوة ووضوح: "تحيا الأمة العربية".

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مصر 365

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