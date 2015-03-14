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هاشتاج "العاصمة الجديدة" يحتل المرتبة الأولى على "تويتر"

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هاشتاج "العاصمة الجديدة" يحتل المرتبة الأولى على "تويتر" هاشتاج "العاصمة الجديدة" يحتل المرتبة الأولى على "تويتر"
احتل هاشتاج "العاصمة الجديدة"، المرتبة الأولى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد أن دشنه النشطاء وهم فى حالة من التفاؤل والسعادة بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى وتوقع زيادة الاستثمارات بمليارات الدولارات الفترة المقبلة فى البلاد.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، خلال مشاركته بمؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. المستقبل"، تدشين العاصمة الإدارية الجديدة لمصر التى ستقع شرق الطريق الدائرى الإقليمى فى المساحة المحصورة بين طريق السويس وطريق العين السخنة فى موقع وسيط بين قلب القاهرة القديمة، ومنطقة قناة السويس بتكلفة 45 مليار دولار، وبناؤها يستغرق من 5 إلى 7 سنوات.

كانت من أبرز التغريدات المتداولة على الهاشتاج: "هنبنى العاصمة الجديدة بأيدنا وهنخليها دبى مصر وهنزود حضارة بلادنا بحضارة جديدة تبهر العالم كله".

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مصر 365

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