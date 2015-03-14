محافظ القاهرة: غرامة 1000 جنيه لـ"التوك توك" حال ضبطه بالأحياء الراقية

أصدر الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة تعليمات لرؤساء الأحياء بضبط التوك توك والتحفظ عليه وعدم تسليمه لصاحبه إلا بعد دفع 1000 جنيه غرامة.

وتضمنت تعليمات المحافظ، التى تم إرسالها لكل رؤساء الأحياء الـ37 فى المناطق الأربعة لمحافظة القاهرة، ضرورة تكثيف الحملات على المقاهى المخالفة للقانون بكل الأحياء وأعمال الإزالة للعقارات المخالفة لإعادة الانضباط إلى الشارع.

جدير بالذكر أن المحافظ شدد خلال اجتماعه التنفيذى للمحافظة الأحد الماضى، على رؤساء الأحياء ضرورة مواجهة ظاهرة "التوك توك" فى الأحياء الراقية.

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