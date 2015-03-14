"العربية": مقتل ابن عم الرئيس السورى بشار الأسد

أفادت قناة العربية، أن ابن عم الرئيس السورى بشار الأسد، "محمد توفيق الأسد" الملقب بـ"شيخ الجبل" تم قتله، وغيرت مجموعة من حسابات عائلة الأسد صورهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لصورة محمد الأسد، ونعاه سليمان ابن هلال الأسد على صفحته.

وتضاربت الأنباء حول طريقة مقتله، وبحسب الصحفى عمر الساحلى، من مدينة اللاذقية، فإن ثمة روايتين حول مقتله، الأولى تقول إنه قُتل متأثراً بإصابة فى "دورين" بالمعارك الأخيرة، بينما تقول الثانية إنه قتل إثر عملية اغتيال فى القرداحة.

ومحمد الأسد رجل مافيا معروف بأنه رجل التهريب الأول فى اللاذقية "تهريب آثار وأسلحة"، ومن هنا جاء لقبه "رجل مافيا".