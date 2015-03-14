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اليوم.. وزارة الاتصالات تعرض ثلاث مشاريع كبرى فى المؤتمر الاقتصادى

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اليوم.. وزارة الاتصالات تعرض ثلاث مشاريع كبرى فى المؤتمر الاقتصادى اليوم.. وزارة الاتصالات تعرض ثلاث مشاريع كبرى فى المؤتمر الاقتصادى
تعرض اليوم، السبت، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ثلاث مشاريع كبرى فى المؤتمر الاقتصادى " المستقبل"، الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

وتعرض المشروعات خلال جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، ويحضر الجلسة إلى جانب وزير الاتصالات المهندس خالد نجم، مثيو كيرك رئيس المجموعة للشئون الخارجية فودافون إنجلترا، وهولين زهاو الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وعلى فارماوى نائب مايكروسوفت للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ستيفن كيهو نائب رئيس شركة فيزا العالمية، وفقا لما أكده منظمون بالمؤتمر لـ"اليوم السابع".

كما يشارك فى الجلسة شاوهوا دينج نائب رئيس شركة هواوى العالمية، نك تانزى الرئيس التنفيذى لشركة جى بى إس العالمية، وتكريم التهامى مدير عام IBM الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتم خلال ورشة العمل عرض المشاريع الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتضمن مشروعات لإنشاء ثلاث قرى تكنولوجية، وتصنيع ٣٠ مليون عداد زكى، وميكنة مكاتب التوثيق.

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مصر 365

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