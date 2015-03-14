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تقرير طبى: الفراولة أكثر الفواكه احتفاظا ببقايا المبيدات الحشرية

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تقرير طبى: الفراولة أكثر الفواكه احتفاظا ببقايا المبيدات الحشرية تقرير طبى: الفراولة أكثر الفواكه احتفاظا ببقايا المبيدات الحشرية
أصدرت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) تقريراً يفيد أن ما يقرب من نصف المنتجات الغذائية فى أوروبا تحتوى على بقايا المبيدات الحشرية، والفراولة تعد من أبرز تلك المنتجات.

• آثار المبيدات فى الأغذية العضوية


>وأوضح التقرير أن آثار المبيدات فى الأغذية العضوية، التى وجدت فيما ما يقرب من 81000 من عينات الطعام كان لها خطر كبير وتأثير سلبى على الصحة.

وقال الخبراء إن المبيدات معظمها مبيدات الفطريات، والتى تعتبر من المواد المسرطنة، وهناك حاجة إلى المزيد من البحث فى الآثار المترتبة على التعرض الكثيف لهذه المبيدات.

وكشف أحدث تقرير للرقابة المالية، لعام 2013، أن ما يقرب من 55 فى المئة من عينات المنتجات الغذائية فى الاتحاد الأوروبى والدول المجاورة كانت خالية من آثار المواد الكيميائية.

• الفراولة ضمن أكثر الفواكه احتواءً على المبيدات


>وأضاف الخبراء أن الفراولة كانت ضمن أكثر الفواكه احتواءً على المبيدات والمواد الكيميائية بالإضافة إلى الخوخ، لذلك ينصح بعدم الإسراف كثيراً فى تناولها.

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