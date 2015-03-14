إزالة 19 حالة تعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالإسماعيلية

أعلن اشرف فؤاد مصطفى رئيس مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية أنه تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة، وتحت إشراف اللواء محمود يوسف مساعد مدير أمن الإسماعيلية لقطاع الجنوب والعميد مجدى إمام مأمور مركز شرطة فايد، والمقدم محمد إبراهيم نائب المأمور ورئيس مباحث القسم ومعاونيه من الضباط والأفراد وبمشاركة رجال الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة وقسم حماية الأراضى وأملاك الدولة والإدارة الزراعية.

وأشار رئيس مدينة فايد إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ الإزالة لعدد 19 حالة من التعديات على أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، وقد شملت أعمال الإزالة التى نفذتها الحملة إزالة التعدى الذى قام به عدد من المواطنين والأهالى وقيامهم بالبناء بدون ترخيص ومخالفة القانون والخروج عن خطوط التنظيم وقد نجحت الحملة فى تنفيذ الإزالة لتلك المخالفات.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه تم رفع كل المخلفات الناتجة عن تنفيذ هذه الإزالات على نفقة المخالفين، وأشار رئيس المركز إلى أنه سوف يتم الاستمرار فى تنفيذ حملات الإزالات ورفع كل الإشغالات أولا بأول دونما أية استثناءات أو تهاون مع أحد أيا كان والعمل على استعادة هيبة الدولة وسيادة القانون.