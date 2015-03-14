مرشحو الإسكندرية يستغلون المؤتمر الاقتصادى فى دعايتهم الانتخابية

استغل بعض المرشحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المنعقد حاليا فى شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الدعاية الانتخابية لهم، وقاموا بتعليق لافتات لدعم المؤتمر فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة ترويجا لهم.

قام المهندس إيهاب زكريا عطا لله، المرشح على قائمة "فى حب مصر" بتعليق لافتات فى عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بالإسكندرية، يعلن دعمه للمؤتمر الاقتصادى.

و لم تكن تلك المرة الأولى التى يقوم بها المرشح باستغلال واقعة للدعاية الانتخابية له، حيث تسبب قبل قرار تأجيل الانتخابات فى أزمة داخل الكنيسة بالإسكندرية بنشر صورة الدعاية الانتخابية له، ومكتوب عليها قائمة " فى حب مصر" المرشح بها، بمجلة المجتمع الكنسى والتى توزع داخل الكنائس، مستغلا واقعة مقتل 20 مصريا على يد التنظيم الإرهابى "داعش" داخل الأراضى الليبية، الأمر الذى أثار حفيظة عدد كبير من الأقباط وقيادات الكنيسة بالإسكندرية، والمجلس المحلى وقيادات سياسية وحزبية أيضا .