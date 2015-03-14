استكمال أعمال الرصف و الإنارة بحى العامرية وغرب بالإسكندرية

قامت محافظة الإسكندرية، من خلال حى العامرية برئاسة اللواء خالد محيى الدين، ببدء العمل فى رصف طريق مدخل عبد القادر من الطريق الصحراوى بطول حوالى 150م تقريبًا، وعمل عدد 6 شنيشه فى الجانبين وعمل بيارة لمنع تراكم مياه الأمطار فى الشارع.

وتابع الحى أعمال تطوير الطريق الصحراوى أمام مدخل شارع القسم، ونزول الطبقة الناعمة من الأسفلت.

من جهة أخرى، أطلق حى غرب بقيادة اللواء أحمد متولى رئيس الحى، التيار الكهربائى على الجزء الأول والثانى من الأعمدة، التى تم زراعتها على كوبرى 27 الذى تقوم هيئة ميناء الإسكندرية بالإشراف على تنفيذ تطويره وجارى التنسيق لإطلاق التيار على الجزء الثالث والأخير من الكوبرى، بإشراف مديرى وموظفى إدارات الكهرباء والمتابعة الميدانية والطرق بالحى ومندوبى هيئة ميناء الإسكندرية وشركة كهرباء الإسكندرية والمركز الهندسى وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.