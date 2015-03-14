غدا.. وزير الطيران يعرض مشروع "مدينة المطار" بالمؤتمر الاقتصادى

يقوم الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى غدا الأحد بعرض تفاصيل مشروع "مدينة المطار" على الوفود المشاركة كأحد فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى ( مصر المستقبل)، وذلك بقاعة سيناء إحدى قاعات المؤتمر والخاصة بمشروعات النقل والإمدادات اللوجيستية بحضور العديد من البنوك الاستثمارية العالمية والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وتشارك وزارة الطيران المدنى فى المؤتمر بوفد رسمى برئاسة الوزير وعضوية كل من الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار سامح الحفنى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار جميل مراد رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وتعتبر المرحلة التى تروج لها وزارة الطيران فى المؤتمر مرحلة مهمة من مشروع مدينة المطار، وتتكون من منطقتين استثماريتين تبلغ مساحتها 3 ملايين متر مربع لإقامة مشروعات ذات أنشطة متعددة خلصت إليها الدراسة، التى قامت بها شركة إيكوم الإنجليزية وهما منطقة الأيروسيتى Aerocity ومنطقة قلب المطار Airport core، وتشمل عدداً من المشروعات والأنشطة اللوجيستية والسياحية والتجارية والترفيهية والخدمية تساهم فى دفع التنمية وخدمة الاقتصاد الوطنى وتفتح مجال العمل لآلاف الشباب من مختلف التخصصات فى إطار اهتمام الدولة بسرعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وأشار الوزير إلى أن استثمارات المشروع تصل إلى نحو 80 مليار جنيه، تشمل مراحل تنفيذ المشروع حتى عام 2020، وأوضح أن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات تصل إلى 422 مليار جنيه حتى عام 2040.

وأعلن الوزير أنه يتم التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات بخصوص مشروعات البنية التحتية والبيئية والنقل، وأعرب كمال عن أمله فى إقبال المصريين على المشاركة فى الإيربورت سيتى باعتباره مشروع وطنى لخدمة الاقتصاد المصرى.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة تعرض ملفاً ترويجياً عن المشروع فى جناح خاص بمدخل قاعة المؤتمرات، وقد حرص الوزير على التواجد بالمعرض قبل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.