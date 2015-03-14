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حبس المتهم بتنفيذ تفجير دار القضاء والتخطيط لعمليات بمحيط "الوزارء"

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حبس المتهم بتنفيذ تفجير دار القضاء والتخطيط لعمليات بمحيط "الوزارء" حبس المتهم بتنفيذ تفجير دار القضاء والتخطيط لعمليات بمحيط "الوزارء"
أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس "إسلام شعبان شحاتة"، والمتهم بتنفيذ تفجير دار القضاء العالى، ومحاولة زرع عبوتين ناسفتين بمحيط مجلس الوزراء، 15 يوما، على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط بتنفيذ عمليات إرهابية ومن بينها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية فى محيط السفارة الأمريكية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم المضبوط هو نفسه منفذ عملية تفجير دار القضاء العالى، وتواجد فى محيط دار القضاء العالى وقام بوضع العبوة الناسفة أسفل إحدى السيارات وقام بتفجيرها بواسطة الهاتف المحمول.

كما كشفت التحقيقات مع المتهم «إسلام شعبان شحاتة»، 29 سنة، اعترافه بتنفيذ تفجير دار القضاء العالى، فضلاً عن تنفيذه عملية التفجير التى وقعت أمام سينما رادوبيس بشارع الهرم عام 2014، مشيرا إلى أنه اشترك مع متهم آخر هارب يدعى «عماد سعيد» وهو قائد تنظيم أجناد الإرهابى، واعترف بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية فى محيط السفارة الأمريكية بجاردن سيتى، ومجلس الوزراء، وأن العبوات الناسفة التى كانت بحوزته أثناء القبض عليه كانت بغرض تنفيذ العمليات الإرهابية.


>المتهم بزرع عبوتين بمحيط مجلس الوزراء يعترف بتنفيذ تفجير دار القضاء

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مصر 365

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