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"الفيروسات الكبدية": إعلان بروتوكول العلاج بـ"أوليسيوا" الثلاثاء المقبل

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"الفيروسات الكبدية": إعلان بروتوكول العلاج بـ"أوليسيوا" الثلاثاء المقبل "الفيروسات الكبدية": إعلان بروتوكول العلاج بـ"أوليسيوا" الثلاثاء المقبل
أكد الدكتو يحيى الشاذلى عضو اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أنه سيتم الإعلان عن بروتوكول علاج مرضى فيرس سى بـ"سوفالدى + أوليسيوا" بديلاً عن "سوفالدى + الإنترفيرون" الثلاثاء المقبل.

وقال الدكتور يحيى الشاذلى، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن جرعات عقار "أوليسيوا" البديل للإنترفيرون ستصل أواخر مارس ليتم العمل بها فى مراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة.

وطالب عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة المرضى والأطباء باتباع بروتوكول العلاج فى مراكز الكبد مع مرضى فيرس سى.

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