"القاهرة": تحصيل 290 ألف جنيه غرامة سيارات مخالفة بالمواقف العشوائية

أكد اللواء منيب العزب، مدير مشروع مواقف الأقاليم بمحافظة القاهرة، أنه تم تحصيل 290 ألف جنيه غرامة السيارات المخالفة خلال شهرى يناير وفبراير، حيث تم ضبط 720 مخالفة فى شهر يناير، وتحصيل 155 ألف جنيه غرامة مخالفة و700 مخالفة فى شهر فبراير وتحصيل 135 ألف جنيه غرامة.

وشدد "منيب العزب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على ضرورة منع دخول سيارات الأقاليم إلى روض الفرج والكورنيش وأحمد حلمى وميدان رمسيس ومحيطه والشوارع الرئيسية بالمحافظة، وإلزام قائدى السيارات بخط السير والمواقف المخصصة لهم بموقف عبود وموقف العاشر والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والقائمين على مواقف الأقاليم لتشديد الرقابة، وإحكام السيطرة على سيارات الأقاليم وضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقيها فورا وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.

من جانبه أكد اللواء عمرو جمجوم المدير التنفيذى لمشروع السرفيس بالقاهرة، إنه تم ضبط 1436 مخالفة لسيارات السرفيس التى تعمل داخل القاهرة بميدان الأوبرا وشوارع القاهرة .

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