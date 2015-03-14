"البيطريين": مصر بها 10 أضعاف عدد أطباء شمال أفريقيا وجنوب أوروبا

قال الدكتور محمد ناصر، وكيل نقابة البيطريين، إن مصر بها أعلى تجمع للأطباء البيطريين، وبأعداد توازى الموجودين فى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا معا بعشرة أضعاف، مشيرا إلى أن العدد يبلغ فى مصر 56 ألف طبيب، وأن متوسط أعداد الخريجين فى كل عام 4 آلاف بيطرى فى 13 كلية طب على مستوى الجمهورية.

وتابع وكيل نقابة البيطريين فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن عدد الأطباء البيطريين فى تونس 1650 طبيبا، وفى السودان 6 آلاف، وفى السعودية 500، وفى إيطاليا 950، لكن مصر بها أكبر عدد فى العالم من الأطباء البيطيريين، مضيفا: "نحن سنويا نشهد تخرج أطباء دون عمل، وليس الحل النهائى أن يتم تعيينهم فى الحكومة، لضعف مرتباتها، وإنما إعادة الهيكلة لكل المؤسسات".

وأضاف أن معدل البطالة الحقيقة يتخطى الـ18 %، بين خريجى كليات الطب البيطرى، فالقطاع به 15 ألف طبيب فقط هم المعينون بالحكومة بكل أنحاء الجمهورية، والباقى فى مجالات مختلفة سواء قطاع الأدوية أو القطاعات الخاصة أو تركوا المهنة ويعملون بمهن بعيدة تماما، بسبب أن مرتب الطبيب متدنى للغاية.

بدوره أكد الدكتور أحمد حمودة الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه على الرغم من ارتفاع أعداد الأطباء البيطريين فى أنحاء مصر، إلا أن توقف التعيينات بالحكومة منذ 20 عاما أدى إلى عجز كبير فى العديد من الإدارات المعنية بالتفتيش، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المفتشين المعنيين بالكشف على اللحوم بالمحلات التجارية بالقاهرة الكبرى 7 فقط، ما يعنى أن يقوم كل منهم بالتفتيش بعد مرور 3 سنوات تقريبا من أول جولة تفتيش له على نفس المكان.

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