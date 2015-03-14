أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"البيطريين": مصر بها 10 أضعاف عدد أطباء شمال أفريقيا وجنوب أوروبا

Google+ Print
"البيطريين": مصر بها 10 أضعاف عدد أطباء شمال أفريقيا وجنوب أوروبا "البيطريين": مصر بها 10 أضعاف عدد أطباء شمال أفريقيا وجنوب أوروبا
قال الدكتور محمد ناصر، وكيل نقابة البيطريين، إن بها أعلى تجمع للأطباء البيطريين، وبأعداد توازى الموجودين فى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا معا بعشرة أضعاف، مشيرا إلى أن العدد يبلغ فى مصر 56 ألف طبيب، وأن متوسط أعداد الخريجين فى كل عام 4 آلاف بيطرى فى 13 كلية طب على مستوى الجمهورية.

وتابع وكيل نقابة البيطريين فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن عدد الأطباء البيطريين فى تونس 1650 طبيبا، وفى السودان 6 آلاف، وفى 500، وفى إيطاليا 950، لكن مصر بها أكبر عدد فى العالم من الأطباء البيطيريين، مضيفا: "نحن سنويا نشهد تخرج أطباء دون عمل، وليس الحل النهائى أن يتم تعيينهم فى ، لضعف مرتباتها، وإنما إعادة الهيكلة لكل المؤسسات".

وأضاف أن معدل البطالة الحقيقة يتخطى الـ18 %، بين خريجى كليات الطب البيطرى، فالقطاع به 15 ألف طبيب فقط هم المعينون بالحكومة بكل أنحاء الجمهورية، والباقى فى مجالات مختلفة سواء قطاع الأدوية أو القطاعات الخاصة أو تركوا المهنة ويعملون بمهن بعيدة تماما، بسبب أن مرتب الطبيب متدنى للغاية.

بدوره أكد الدكتور أحمد حمودة الأمين العام المساعد للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أنه على الرغم من ارتفاع أعداد الأطباء البيطريين فى أنحاء مصر، إلا أن توقف التعيينات بالحكومة منذ 20 عاما أدى إلى عجز كبير فى العديد من الإدارات المعنية بالتفتيش، مشيرا إلى أن إجمالى عدد المفتشين المعنيين بالكشف على اللحوم بالمحلات التجارية بالقاهرة الكبرى 7 فقط، ما يعنى أن يقوم كل منهم بالتفتيش بعد مرور 3 سنوات تقريبا من أول جولة تفتيش له على نفس المكان.


>مجلس الوزراء: تعيين 2156 طبيبا بيطريا.. ومحلب: لا محسوبية ولا واسطة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا