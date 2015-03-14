دراسة نفسية: اكتئاب أحد الأبوين يعرض الأطفال للاضطرابات السلوكية

الاكتئاب أحد الأبوين يؤثر على النمو السلوكى للطفل

الآباء يتعرضون أيضا لاكتئاب ما بعد الولادة

الاكتئاب يفقد الآباء القدرة على التواصل مع الأبناء

دراسة جديدة تكشف أن اكتئاب الآباء والأمهات يعرض الأطفال إلى خطر الاضطرابات السلوكية مثل القلق والكذب والحزن والتى يترتب عليها مشاكل كبرى فى تكوين شخصية الطفل فيما بعد.>وفقا لموقع ساينس ديلى الأمريكى فإن هذه الدراسة التى قادها باحثون من جامعة نورث ويسترن فى الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأولى من نوعها، حيث كشفت تأثير اكتئاب الآباء بالإضافة للأمهات على النمو النفسى للطفل بداية من الولادة وحتى المشى، حيث أن أغلب الدراسات الأخرى ركزت على اكتئاب الأمهات.>يقول قائد الدراسة بروفيسور شيهان فيشر أن الحالة النفسية للآباء تؤثر على الأطفال أيضا، ويضيف أن هناك دراسات سابقة كشفت تعرض الآباء لاكتئاب ما بعد الولادة أيضا، لذا لابد من الاهتمام بفحص الآباء الجدد وعلاجهم نفسيا من أجل صحة أطفالهم النفسية والسلوكية.>ويقول الباحثون أن الآباء والأمهات المصابين بالاكتئاب لا يتمكنون من التواصل بصورة جيدة مع الأبناء، ويفتقدون إلى التواصل باستخدام العيون أيضا، كما أن يفتقدون إلى القدرة على الابتسام، ومساعدة الأبناء على أن يمروا بحياة عاطفية جيدة، كما كشفت الدراسة أيضا أن اكتاب أحد الوالدين أخطر نفسيا على الأطفال من مشاحنات الآباء أمام الطفل.

شملت الدراسة حوالى 200 من الأزواج الذين لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 3 سنوات من العمر، وشارك هؤلاء الآباء فى دراسة أخرى سابقة عن الاكتئاب أيضا، وأظهرت النتائج أن الآباء الذين زادت احتمالات إصابتهم بالاكتئاب لفترة قصيرة بعد الولادة كانت لديهم، معدلات أعلى من علامات الاكتئاب بعد 3 أعوام من ولادة الطفل.

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