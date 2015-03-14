ليلة غنائية كويتية سعودية عراقية بإفتتاح فبراير الكويت

تبدأ الليلة أولى حفلات مهرجان «فبراير الكويت»، من تنظيم مركز عبدالله الرويشد وشركة روتانا على مسرح صالة التزلج.

وستكون الليلة خليجية منوعة " سعودية عراقية كويتية " إذ ستبدأ الحفلة في تمام الساعة العاشرة مساء بإطلالة النجم السعودي الشاب جابر الكاسر ومن ثم العراقية شذى حسون ووليد الشامي ومسك الختام سيكون مع سفير الاغنية الفنان عبدالله الرويشد .

ومن المقرر أن تبث الحفلات على الهواء مباشرة على شاشتي تلفزيون الكويت وروتانا .

وأجرى الفنانون خلال الأيام الفائتة عدة بروفات بحضور وإشراف ومتابعة رئيس مجلس إدارة شركة روتانا السيد سالم الهندي الذي تابع جميع التفاصيل الدقيقة ، وحضر الموسيقار البحريني الفنان خالد الشيخ لحضور الحفلة اليوم .

وعلم سيدتي نت أن هناك العديد من الاغاني الجديدة ستقدم لأول مرة على خشبة المسرح ، إذ سيقوم الرويشد بغناء أغنية أنا الملك والتي طرحها مؤخرا على الآي تونز وهي من ألحان مشعل العروج بالإضافة إلى عدة أغاني أخرى مثل أستحملك وحال الهوى ودمعة المقهور ووين رايح

في حين ستقدم شذى حسون أغنية جديدة للكويت من كلمات عبداللطيف البناي وألحان أنور عبدالله .

أما السعودي جابر الكاسر فسيقدم أغنيتين جديدتين وهما "وهما «لنا الله» و«شوية حب» من ألبومه الجديد، بالإضافة إلى أغنية وطنية «تعيش كويتنا».

ورغم الصعوبات التي واجهها في دخول الكويت خلال الفترة الماضية للمشاركة الاولى في حفله الغنائي الجماهيري الاول إلا ان المطرب العراقي وليد الشامي فاجأ الجمهور ووسائل الإعلام بالكويت بالتملص منهم عند وصوله مطار الكويت ،وعندما اقترب منه ممثلي وسائل الإعلام المحلية ، كانت المفاجأة بتصريحاته المقتضبة التي لم يفهم منها شيء الى جانب خروجه سريعا من المطار مما اصاب الجميع بالدهشة وإكتفائه بكلمتين عبر بهما عن سعادته بالمشاركة بالمهرجان ! رغم إنتظار الزملاء الصحافيين له لفترة طويلة .

وذكر مصدر مطلع لـ سيدتي نت أن جميع التذاكر بيعت بالكامل بنسبة 100% قبل إسبوع من موعد الحفل .