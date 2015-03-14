"تويتر" النجوم: لوك جديد لهيفا وألين لحود سجينة

حظيت كل من المرأة والمعلم بحصة مهمة على "تويتر" النجوم هذا الأسبوع، إذ خصص النجوم تغريدات لمعايدتهما، كما برزت على "تويتر" بعض المواقف الطريفة، والإعلان عن إصدار الأعمال الجديدة والاحتفال بعدد المتابعين، إلى جانب ذكريات أشخاص رحلوا، مع بعض التغريدات الهجومية.

فاستذكرت ورد الخال وشقيقها يوسف الخال والدهما في العام 28 على رحيله، فكتبت ورد: كم أحنّ الى كلمة "أبي"..28 سنة على غيابك الكبير...وستبقى في الذاكرة والوجدان"، ونشرت صورة له من رسم والدتها، وبدوره استذكر يوسف والده بنشر قصيدة له من تأليفه.

وفي سياق أخر، واصلت ورد هجومها على فضل شاكر وكل من يريد أن يساحمه فكتبت: طلع ما في غيري بهالبلد آخذ موقف بما يخص فضل شاكر.هه.وبلد. وفن وفنانين..قبل ما تكون فنان، كون إنسان"، وأضافت: "اللي خايف عليي، بقلو اللي ورا الجيش اللبناني ما بيخاف.. واللي معو جيش من المحبين ما في شي بيهزٌه.. واللي الله راضي عليه ما بيخاف من حدا"، "أنا قررت صير مجرمة ... شو رايكن أعملي كم مذبحة هيك هيك رح تسامحوني؟!"، "ايه بس بقا.. سامحوا لوحدكن ببيتكن وما تجوا تطرقونا وعظ .. الله يخليكن."

المرأة والمعلم

وفي يوم المرأة وعيد المعلم برزت التغريدات المعايدة من النجوم منهم عاصي الحلاني الذي كتب في يوم المرأة: "المرأة هي سر جمال الكون ومصدر المحبة والمودة في هذا العالم والنصف الآخر الذي لا يمكن الاستغناء عنه كل عام والمرأة العربية بالف خير".

لطيفة التونسية بدورها، عايدت المرأة فغردت:" في يوم المرأة أحط تاج من القبل على رأس أمي أغلى وأوفى وأجمل وأطيب امرأه فى الدنيا".

سيرين عبد النور عايدت المعلمين في عيدهم وتحدثت عن ابنتها التي دخلت المدرسة هذه السنة، ولفتت إلى أنها تتعلم أموراً كثيرة من صلاوات وأغنيات، وشكرت المعلمين على هذا الجهد، موجهةً تحية إلى كل المعلمين العرب.

وبدورها عايدت نجوى كرم المعلمين وغردت: "ينعاد على كل المعلمين بالحرية".

أعمال الفنية: تحضيرات، سفر، وكواليس

اجتمعت أحلام مع صاحب شركة بلاتينوم ريكوردز وأعلنت عن موعد توقيع ألبوم "ابتحداك"، وموعد تصوير أغنية "ملهوفة لصوتك" فكتبت: "اجتماع مع رئيس بلاتينيوم ريكوردز في قطر تتضمن الترتيبات النهائية والحملة الإعلانية الكبيرة لطرح "ابتحداك" قريباً جداً"، وأعلنت: "موعد توقيع الألبوم تاريخ ٢٤/٣/ يوم الثلاثاء سأكون متواجدة في دبي مول وقبل نزول الألبوم بيوم لتوقيع فقط عدد ١٠٠ سي دي فقط والتصوير مع كل الحبايب انتظروني، يوم الأحد "ملهوفة لصوتك" على شاشة كل العرب mbc انتظرونا".

أما زينب أسامة تزور حالياً مصر لتصوير فيديو كليب "مقدرش أعيش"، وغردت:"أعباد الله راني توحشت المغرب دعواتك معايا، كنمر بفترة ضغط كبيرة، الله يقدرني ندير أعمال مشرفة".

شذى حسون بدورها فوصلت الكويت للتحضير لحفل "هلا فبراير"، وشكرت كل الصحافة الكويتية على استقبالها في المطار فكتبت: "أريد طبعاً شكر الصحافة الكويتية كلها على دعمها الرائع من أول وصولي الكويت إلى الأن .. أحبكم"، كما نشرت صورة لها من أجواء التمارين.

ومن أجواء الكواليس، نشرت شيرين عبد الوهاب صوراً جديدة من كواليس مسلسل "طريقي"، وأرفقت الصور بتغريدة: "صباح الخير محمود الجندي سوسن بدر باسل خياط تامر حبيب محمد عادل محمد ممدوح محمد شاكر تيمور تيمور كواليس مسلسل #طريقي".

مواقف طريفة

موقف طريف حصل مع ألين لحود، إذ علقت في المصعد لمدة 55 دقيقة مع مجموعة من أصدقائها أثناء تواجدها في لندن، قبل أن تأتي فرق الإنقاذ لتسوية الأمر.

وفي صورة طريفة نشرتها إليسا، بدا راغب علامة وهو يقوم بتصويرها في الكاميرا خلال جلسة "فوتوشوب" بدا وكأنه هو المصور في كواليس أكس فاكتور. وكتبت : إنظروا من يلتقط الصور في أكس فاكتور، إنه راغب علامة".

نادين نسيب نجيم تشكر جمهورها 140 ألف مرة

نادين نسيب نجيم شكرت جمهورها على وصول عدد متابعيها إلى 140 ألف متابع على تويتر، ووجهت لهم 140 ألف تحية شكر.

هيفا بلوك جديد

هيفا وهبي التي احتفلت بعيدها هذا الأسبوع على "تويتر" وتلقت العديد من التهاني والمعايدات، فاجأت جمهورها بقص شعرها، حيث نشرت صورة لها وهي مع إحدى صديقاتها وأرفقتها بتعليق أعلنت لجمهورها بإنها قصت شعرها.