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الصحة السعودية: حالتا إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى

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الصحة السعودية: حالتا إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى الصحة السعودية: حالتا إصابة جديدة ووفاة واحدة بفيروس كورونا وشفاء أخرى
أعلنت وزارة الصحة ، عن حالتى إصابة جديدة ووفاة حالة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فيما شفيت حالتان.

وقالت فى بيان مساء الجمعة، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين وحالة وفاة بالرياض ، وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 952 حالة والوفيات إلى 413 وذلك منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012.

وأضافت أن حالتين قد تماثلتا للشفاء بالرياض ليرتفع عدد الحالات التى شفيت إلى 514 حالة وتبقى 23 حالة تحت العلاج بالإضافة إلى حالتين معزولتين بالمنزل.
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مصر 365

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