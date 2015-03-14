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خبراء بريطانيون: الإقلاع عن التدخين لا يسبب زيادة الوزن

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خبراء بريطانيون: الإقلاع عن التدخين لا يسبب زيادة الوزن خبراء بريطانيون: الإقلاع عن التدخين لا يسبب زيادة الوزن
حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية من بعض الخرافات والمعتقدات الخاطئة التى تثار حول الإقلاع عن التدخين، وأشار عدد من الخبراء البريطانيين أن تدخين السجائر لا يحد من خطر الوفاة من أمراض القلب وسرطان الرئة، ولا يعزز النشاط أو يحسن الخصوبة كما تزعم بعض الدراسات المشكوك فى صحتها.

وأوضح الباحثون أن التدخين على النقيض تماماً يساهم فى زيادة السامة المتراكمة حول الخصر، وكما تزداد معدلاتها فى الأحشاء الداخلية، لافتين أن الإقلاع عن التدخين يوقف تراكم الدهون بهذه المناطق، ولا يسبب زيادة الوزن على الإطلاق، بل ثبت أنه يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضاف الخبراء أن السجائر تساهم فى زيادة مستويات القلق والتوتر والضغوط النفسية، نظراً لأعراض الانسحاب التى يشعر بها الشخص المدخن حال الابتعاد عن هذه العادة الضارة ولو لفترات وجيزة، لافتين فى الوقت نفسه أن الإقلاع عن التدخين يساهم فى تقليل مستويات القلق والتوتر، ويحد من خطر الإصابة بالاكتئاب. ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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