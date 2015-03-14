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معهد الطب الأمريكى IOM: يجب رفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21عاما

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معهد الطب الأمريكى IOM: يجب رفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21عاما معهد الطب الأمريكى IOM: يجب رفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21عاما
أصدر معهد الطب “IOM” تقريرا يوصى برفع السن القانونى لشراء منتجات التبغ من 18 إلى 21، لافتاً أن ذلك الإجراء من شأنه أن ينقذ مئات الآلاف من الأرواح، ويساعد على تقليل عدد المدخنين فى الولايات المتحدة إلى حد كبير.

• ماذا يترتب على هذه القرار؟


>ومثل هذا التغيير قد يؤدى نظرياً إلى تقليل عدد الوفيات المبكرة، والحد من عدد المدخنين بنسبة 12% بحلول عام 2100، وفقاً للتقرير الصادر عن معهد الطب (IOM).

وفى هذا السياق، قال ريتشارد بونى، رئيس لجنة المنظمة الدولية للهجرة الذى كتب التقرير، وأستاذ الطب والقانون فى جامعة فيرجينيا، أن الفوائد الصحية العامة من رفع سن شراء السجائر إلى 21 عاماً أفضل بكثير من رفعه إلى 19 عاماً فقط.

• فوائد قرار رفع سن التدخين إلى 21 عاماً


>وبالإضافة إلى ذلك، فإن رفع سن التدخين سيخفض معدلات ولادة الأطفال المبتسرين بحلول عام 2100، وستقل معدلات انخفاض وزنهم وأيضاً تقل فرص وفاتهم، وفقاً للتقرير.

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