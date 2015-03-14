"مستثمرى العاشر": الضرائب العقارية رفعت قيمة سعر المتر إلى 3 آلاف جنيه

أكد المهندس أبو العلا أبو النجا، أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن مصلحة الضرائب العقارية رفعت القيمة المحددة لسعر المتر الذى سيتم على أساسه احتساب قيمة الضريبة على أصحاب المصانع إلى 3 آلاف جنيه للمتر.

وقال أبو النجا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المفاوضات التى تمت مع مصلحة الضرائب العقارية حول أسعار أراضى المصانع فى وقت سابق كانت تدور حول 1200 جنيه فقط، مؤكدا أنه بعد الزيادة الجديدة جاءت مطالبات بالملايين للمصانع العاملة بالعاشر من رمضان، فى حين أن عدد كبير من المصانع حصل على هذه الأراضى بأسعار أقل من هذه القيمة بكثير.

وأوضح أبو النجا، أن الجمعية تسعى إلى الاجتماع مع مسئولى مصلحة الضرائب العقارية الفترة المقبلة، خاصة أن هذه المطالبات ستحمل المصانع بأعباء مالية ضخمة.