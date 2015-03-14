اليوم..توقيع اتفاقية قرض ميسر يابانى لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

يتم اليوم السبت على هامش انعقاد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى شرم الشيخ التوقيع على اتفاقية القرض الميسر اليابانى لمشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة .

يقوم بالتوقيع تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان، فى مصر ونجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، بحضور كينتارو سونوؤرا نائب وزير الخارجية اليابانى للشئون البرلمانية، وذلك بمركز المؤتمرات الدولى بمدينة شرم الشيخ .

وذكرت سفارة اليابان بالقاهرة، فى بيان لها أمس، أن المشروع سيسهم فى تدعيم نظام الإدارة المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، من أجل تحسين الإنتاج الزراعى فى صعيد مصر، من خلال استخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة، طبقًا لنظام الشروط الخاصة للشراكة الاقتصادية بناء على طلب الحكومة المصرية.

وتعد مجموعة قناطر ديروط واحدة من أهم مرافق الرى فى مصر، حيث توفر 9,6 مليار متر مكعب من مياه الرى، أى 17% من استخدام المياه المتوافرة سنويًا من نهر النيل، وهذه الكمية كافية لتوفير المياه لما يقرب من 600 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وسينشئ هذا المشروع قناطر جديدة على ترعة مدينة ديروط بدلًا من القناطر القديمة، باستخدام التكنولوجيا اليابانية الفائقة، وتبلغ قيمة القرض المقدم من اليابان 5.854 مليار ين يابانى (حوالى 49 مليون دولار أمريكى).