إحباط مخطط تخريبي لأنصار جماعة الحوثي وصالح في عدن

احبطت قوات الامن واللجان الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مخططاً للقيام بأعمال تخريبية لانصار جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح في مدينة عدن. ونقلت صحيفة "المصدر" ان الشرطة واللجان الشعبية قبضوا على مشتبهين بانتمائهم لجماعة الحوثيين، دخلوا خلسة عبر طرق ومنافذ مختلفة، مضيفة إن التحقيقات مع المقبوض عليهم خلصت إلى أنهم جنود بالجيش، ويتبعون قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقا) وموالون لجماعة الحوثيين التي تقود انقلاباً منذ أشهر ضد السلطات الشرعية. وقوات (الحرس الجمهوري سابقاً) التي تُعد من أقوى الأجهزة العسكرية انشأها الرئيس السابق وقادها نجله أحمد علي، وما تزال قياداتها توالي صالح وتخضع لأوامره، إبان تحالف صالح مع جماعة الحوثيين. واكدت المصادر ان «الجنود خضعوا لاستجوابات مكثفة في جهازي الأمن السياسي والبحث الجنائي بعدن، وأكدت اعترافاتهم عن نوايا واستعدادات لتنفيذ مخططات تستهدف أمن عدن وإثارة الاضطرابات الأمنية». وقال المسؤول الأمني إن سلطات أمن عدن رصدت عدة تحركات هدفها ضرب استقرار المدينة وتعكير اجوائها. وبدأ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي يزاول مهامه الرئاسية والسياسية والدبلوماسية من عدن، منذ نجاحه في كسر الإقامة الإجبارية التي فرضها المسلحون الحوثيون على منزله بصنعاء منذ تقديم استقالته من منصبه في الثاني والعشرين من يناير المنصرم.

وعلى صعيد اخر قالت جماعة الحوثي ان طهران ابدت استعدادها لدعم اليمن من خلال توفير المشتقات النفطية لمدة عام وانشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 165 ميغاوات، بالإضافة الى توفير قطع غيار وإجراء الصيانة اللازمة لمحطة مأرب الغازية الاولى، فضلا عن توفير قطع الغيار وصيانة خط نقل التيار الكهربائي مأرب - صنعاء.

وقال صالح الصماد رئيس المجلس السياسي للحوثيين والذي قالت وكالة سبأ الرسمية انه رأس وفدا حكوميا الى ايران في زيارة استمرت اسبوعين ان طهران ابدت ايضا استعدادها لتقديم دعم فني لليمن من خلال ايفاد خبراء متخصصين وتدريب الكوادر اليمنية في مجال الكهرباء والمياه والنقل والمال والمصارف والتجارة. كما تضمن محضر الاجتماع الذي وقع عليه الصماد ووزير الصناعة الايراني اتفاق الجانبين على أن يقوم الجانب الايراني بايفاد فريق فني لدراسة انشاء محطات توليد كهرباء بطاقة 1200 ميغاوات في كل من (عدن، الحديدة، المخا)، إلى جانب الاتفاق على تطوير وتوسعة ميناء الحديدة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل البحري وكذا تخصيص خط ائتماني لشراء وتوريد آلالات ومعدات والسلع اللازمة لليمن. ونص المحضر على تقديم ايران لدعم فني لليمن من خلال ايفاد خبراء متخصصين وتدريب الكوادر اليمنية في مجالات الكهرباء والمياه والنقل والمال والمصارف والتجارة والصناعة.

واتفق الجانبان في ختام المحضر على ان يتم ايفاد فرق فنية متخصصة من الجهات ذات العلاقة في البلدين لوضع ما تم التوصل الية موضع التنفيذ.

وكان الحوثيون ابرموا خلال الاسبوعين الماضيين اتفاقا مع طهران لتسيير رحلات جوية مباشرة للطيران اليمني والايراني بين طهران وصنعاء.

من جانب اخر تظاهر العشرات من انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعظمهم من قوات الحرس الجمهوري السابق الموالي له للمطالبة بترشيح نجله احمد والذي كان يقود قوات الحرس الجمهوري لمنصب رئاسة البلاد. وتجمع المتظاهرون في ميدان السبعين بالقرب من القصر الرئاسي، فيما كان يحمل بعضهم السلاح وصور نجل صالح. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخرج فيها صالح انصاره للتظاهر والمطالبة بتشريح نجله رئيسا لليمن.