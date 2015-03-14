35 دار نشر تشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 19مارس بكفر الشيخ

أعلن سعيد أبو راس، المنسق العام لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، فى محافظة كفر الشيخ أمس الجمعة، عن انطلاق المعرض للموسم الثانى يوم 19 مارس الحالى، بمدينة دسوق على ضفاف نهر النيل، فى الجهة الخلفية لمجلس المدينة.

وأكد أبو راس أن هناك 35 دار نشر سوف تشارك فى المعرض فى موسمه الثانى، مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت دور النشر المشاركة فى الموسم الماضى 16 دارًا فقط على المستوى الحكومى والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس مجلس مدينة دسوق، قد قام بتوفير الدعم اللازم من أجل نجاح هذا المعرض، وذلك عقب الاجتماع الذى تم عقده مع فريق العمل الخاص بالمعرض، بديوان عام الوحدة المحلية لبحث الاستعدادات والترتيبات النهائية لإقامة المعرض.