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ضبط 7003 مخالفات مرورية خلال 7 أيام بقنا

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ضبط 7003 مخالفات مرورية خلال 7 أيام بقنا ضبط 7003 مخالفات مرورية خلال 7 أيام بقنا
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا عددا من الحملات المستمرة خلال الأسبوع الماضى، لضبط الخارجين عن القانون من المخالفين للقوانين المرورية وتجار المواد التموينية، تحت إشراف اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

ففى مجال المرور تم ضبط 378 دراجة بخارية بدون لوحات، و17 حالة حجز سيارة بدون تراخيص و8 حالة حجز توك توك و1277 سحب تراخيص وعدد 1896 تصالح فورى، و3427 مخالفة مرورية على نموزج 125.

واستمرت إدارة مرور نجع حمادى برئاسة العقيد أسامة الجوهرى فى حملاتها، لتطبيق تعريفه التاكسى بمدينة نجع حمادى وسحب رخص المخالفين من السائقين.

فى مجال قضايا تم ضبط 167 قضية متنوعة، وتم ضبط 1702 قضية مرافق متنوعة.

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مصر 365

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