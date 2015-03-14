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تنفيذ 83 حكما قضائيا جزئيا فى حملة مكبرة بأسوان

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تنفيذ 83 حكما قضائيا جزئيا فى حملة مكبرة بأسوان تنفيذ 83 حكما قضائيا جزئيا فى حملة مكبرة بأسوان
شنت أمس أجهزة الأمن بأسوان حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط هاربين من أحكام قضائية جزئية بجانب ضبط سلاح نارى وأقراص مخدرة، تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين، وجار العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

كانت الحملة الأمنية المكبرة بأسوان تحت إشراف العميد أسعد الذكير، مدير البحث الجنائى، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى، رئيس المباحث الجنائية، وتنسيقا مع فرع الأمن العام بأسوان وتم خلالها تنفيذ (83) حكما قضائيا جزئيا.

وتم ضبط المتهم (بدوى . م) 23سنة عاطل وبحيازته بندقية خرطوش بالخزينة الخاصة بها و(30) طلقة والمتهم (حسن . م) 37 سنة عاطل وبحوذته (2) كجم من نبات البانجو المخدر، وأمبول زجاجى من عقار ناليفين، والمتهم (خالد .ح ) 44 سنة عامل، وبحوذته (76) قرص مخدر (تامول) جار تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365