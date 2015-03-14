اليوم..نظر أولى جلسات محاكمة حسين فهمى لاتهامه بسب وقذف محمود قابيل

تنظر اليوم محكمة جنح أول أكتوبر أولى جلسات محاكمة الفنان حسين فهمى فى الدعوى المقامة ضده من قبل الفنان محمود قابيل، يتهمه فيها بالسب والقذف.

كان النائب العام النائب المستشار هشام بركات قد وافق على إحالة الفنان حسين فهمى إلى محكمة جنح أكتوبر، واستبعاد كل من وفاء الكيلانى، ومالك قناة mbc ومخرج ومعد البرامج الذى ظهر فيه الفنان حسين فهمى، ووجه العديد من الاتهامات ضد محمود قابيل من قرار الإحالة والاتهام الموجه إليهم.

كانت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار عمرو مخلوف رئيس النيابة وإسلام ضيف مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد أعدت مذكرة بتفاصيل القضية، وتم إحالتها للنائب العام لاتخاذ القرار فيها.

تعود تفاصيل الأحداث حينما تقدم الفنان محمود قابيل ببلاغ لقسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه الفنان حسين فهمى بسبه وقذفه على الهواء فى أحد البرامج التى تذاع على أحدى الفضائيات اتهمه فيها بالكذب، وأنه يتربح من الفن، وأنه ليس فنانًا بالمعنى التقليدى.

فيما قال الفنان حسين فهمى فى اعترافاته أمام النيابة أنه اتهم الفنان محمود قابيل بالكذب، لأنه قال إنه تم اختياره سفيرًا للنوايا الحسنة على غير الحقيقة، وكانت النيابة قد أمرت بعرض فيديوهات الحلقة التى هاجم فيها الفنان حسين فهمى الفنان محمود قابيل إلى خبير فنى لإبداء الرأى فيها.