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بالفيديو والصور.. حملة بلافتات تدعم المؤتمر الاقتصادي بكفر الشيخ

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بالفيديو والصور.. حملة بلافتات تدعم المؤتمر الاقتصادي بكفر الشيخ بالفيديو والصور.. حملة بلافتات تدعم المؤتمر الاقتصادي بكفر الشيخ

حملة بلافتات تدعم المؤتمر الاقتصادي بكفر الشيخ

انتشرت لافتات بمدينة كفر الشيخ لدعم المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ تبنتها حملة “هنبني ” برئاسة المنسق العام أشرف صحصاح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية ونائب رئيس غرفة الدلتا للسياحة.

وكتب على اللافتات إلى كل مصري ومصرية مخلصين لهذا الوطن ، أدعم المؤتمر الاقتصادي “13و14و15″ مارس 2015م ” ارفع علم بلدك في كمل مكان ” البلكونة – العربية المحلات , الأسواق ” ارفع علم بلدك لدعم المؤتمر الاقتصادي المصري ” هنبني مصر “.

وأكد أشرف صحصاح عضو الإتحاد المصري للغرف السياحية يجب على كل مصري مخلص لهذا الوطن الحبيب رفع علم مصر أيام المؤتمر ولسنا أقل وطنيه من أي شعب في العالم الذين يرفعون علم بلادهم في المناسبات الفارقة في حياة شعوبهم ودولهم ونرفع لافتات لدعم المؤتمر الاقتصادي الذي بهر العالم كله اليوم خلال جلساته التي تتوالى.

وأضاف صحصاح إن مجرد رفع علم مصر أو رفع لافتة له معان كبيرة لدى العالم كله مشيراً أن دعوات الجماعة الإرهابية ومحاولتهم لإيحاء للعالم كله أن المؤتمر سيفشل من خلال رفعهم لافتات الغل والحقد أو تنظيمهم سلسلة بشرية أو وقفة يظهر فيها العشرات منهم للشو الإعلامي ليستغلها مراسلو الجزيرة لبث سمومهم أقول لهم موتوا بغيظكم فالعالم كله يتابع وينبهر باليوم الأول.

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