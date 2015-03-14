وزير الطيران يعرض اليوم مشروع مدينة المطار بالمؤتمر الإقتصادي



> يقوم الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني اليوم “السبت” بعرض تقديمي لتفاصيل مشروع مدينة المطار على الوفود المشاركة كأحد فعاليات “مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري (مصر المستقبل)” وذلك بقاعـة سـيناء إحدي قاعات المؤتمر والخاصة بمشروعات النقـل والإمـدادات اللوچيسـتية بحضور العديد من البنوك الإستثمارية العالمية والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

حيث تشارك وزارة الطيران المدني في المؤتمر بوفد رسمي برئاسة الوزير وعضوية كل من الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار سامح الحفني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار جميل مراد رئيس الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

وتعتبر المرحلة التي تروج لها وزارة الطيران في المؤتمر مرحلة هامة من مشروع مدينة المطار وهي تتكون من منطقتين استثماريتين تبلغ مساحتيهما 3 مليون متر مربع لإقامة مشروعات ذات أنشطة متعددة خلصت اليها الدراسة التي قامت بها شركة “إيكوم” الإنجليزية وهما منطقة الأيروسيتي Aerocity ، ومنطقة قلب المطار Airport core.

وتشمل عدداً من المشروعات والأنشطة اللوجستية والسياحية والتجارية والترفيهية والخدمية تسهم في دفع التنمية وخدمة الاقتصاد الوطني وتفتح مجال العمل لآلاف الشباب من مختلف التخصصات في إطار اهتمام الدولة بسرعة تنفيذ المشروعات القومية الكبري.

وأشار الوزير إلى أن استثمارات المشروع تصل الى حوالي 80 مليار جنيه تشمل مراحل تنفيذ المشروع حتى عام 2020، وأوضح أن العوائد المتوقع تحقيقها من المشروع حسب الدراسات تصل إلى 422 مليار جنيه حتى عام 2040.

وأعلن أنه يتم التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات بخصوص مشروعات البنية التحتية والبيئية والنقل.

وأعرب كمال عن أمله في إقبال المصريين علي المشاركة في الايربورت سيتي باعتباره مشروعا وطنيا لخدمة الاقتصاد المصري.