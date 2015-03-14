مرسيدس إيجيبت تطرح بمعرض أوتوماك فورميلا الجيل الجديدة للسيارة B-Class

استعرضت مرسيدس-بنز ايجيبت أحدث موديلاتها وإبداعاتها لعملائها بالسوق المحلى خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض أوتوماك- فورميلا 2015، حيث تتضمن باقة السيارات التى تشارك بها مرسيدس-بنز ايجيبت فى المعرض، الجيل الجديدة للسيارة B-Class والتى تُعد من أكثر سيارات الشركة مبيعاً، وكذلك السيارتين الجديدتين E-Class كوبيه وE-Class كابريو اللتان تُجسدان الفخامة بكل تفاصيلها.

تتضمن الموديلات المعروضة أيضاً السيارة A-Class، والسيارة الرائعة CLA والسيارة الجديدة GLA من فئة SUV المدمجة التى تتمتع بالأداء القوى والشكل الرياضى الأخاذ، بالإضافة إلى سيارتى CLA و GLA كاملة التجهيزات والاكسسوارات، هذا إلى جانب السيارة GLK وبالطبع C-Class وE-Class، وأخيراً السيارة S 400 HYBRID المبهرة، يُعد معرض أوتوماك- فورميلا من أهم وأكبر معارض السيارات فى مصر والمنطقة، ويقام هذا العام على مدار 6 أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات فى الفترة من 12 إلى 17 مارس، حيث يشهد المعرض كل عام إطلاق أحدث الموديلات لكبرى شركات السيارات العالمية العاملة فى السوق المصرى.

وفى جناحها بالمعرض هذا العام، تستعرض الشركة مجموعة من أحدث موديلاتها الجديدة من بينها الجيل الجديد للسيارة B-Class بتصميمها الانسيابى، أدائها المتميز وخاماتها فائقة الجودة، إنّ الجيل الجديد للسيارة B-Class يتمتع بباقة من التجهيزات والمزايا المتعددة، هذا إلى جانب مجموعة من أحدث الابتكارات التكنولوجية لتلبية توقعات عملاء مرسيدس-بنز المتميزين.

ومن أجل تجربة قيادة فريدة من نوعها، تم تجهيز B-Class الجديدة بباقة القيادة الذكية Intelligent Drive والتى تتضمن نظام المساعدة لتفادى التصادم COLLISION PREVENTION ASSIST بالإضافة لعدد من التجهيزات الأخرى مثل الكاميرا الخلفية وناقل الحركة الأوتوماتيكى 7G-DCT، والسقف البانورامى المنزلق والكشافات الأمامية بتكنولوجيا LED. إنّ B-Class الجديدة تتمتع بباقة متكاملة من المزايا التى يمتزج من خلالها الأمان والقيادة العملية والراحة دون التخلى عن الأداء الرياضى ومتعة القيادة.