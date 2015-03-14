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طائرة - إلى نصف النهائي الإفريقي .. الأهلي يقصي الزمالك في قمة مثيرة

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طائرة - إلى نصف النهائي الإفريقي .. الأهلي يقصي الزمالك في قمة مثيرة طائرة - إلى نصف النهائي الإفريقي .. الأهلي يقصي الزمالك في قمة مثيرة

نجح النادي الأهلي للكرة الطائرة في الفوز على الزمالك في ربع نهائي بطولة إفريقيا المقامة بتونس بنتيجة 3-2 في قمة مثيرة.

وضمن الأهلي تأهله إلى نصف نهائي البطولة ليضرب موعدا مع سموحة.

وجاءت القمة مثيرة في جميع أشواطها، قبل أن تتجه لشوط خامس حاسم بعد التعادل 2-2.

الشوط الأول جاء لصالح الأهلي بنتيجة 25-23 للزمالك.

وفاز الأهلي بالشوط الثاني أيضا بنتيجة 25-16 في شوط شهد سيطرة كاملة من الأهلي.

إلا أن الزمالك لم يرفع الراية البيضاء ونجح في العودة للفوز بالشوط الثالث 29-27 بعد تمديد الشوط.

وفي الرابع نجح الزمالك في العودة إلى المباراة بعد الفوز 25-19، لتتجه المباراة إلى شوط خامس حاسم.

الإثارة تزايدت في الشوط الخامس، إلا أن الأهلي نجح في حسم الشوط والمباراة لصالحه في النهاية بنتيجة 17-15.

وكان سموحة قد تأهل إلى دور نصف النهائي بعدما نجح في اكتساح اتحاد طنجة 3-1، ليضرب موعدا مع الأهلي.

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فيديو اليوم السابع