طائرة - لاعب الأهلي: الفوز على الزمالك ينفي شائعة ' تعمد الخسارة '

نفى محمد عوض لاعب الأهلي للكرة الطائرة أن يكون فريقه تعمد الخسارة أمام برج بوعريج لتجنب مواجهة الترجي في ربع نهائي بطولة إفريقيا.

وكان الأهلي قد خسر أمام برج بوعريج 3-1 ليواجه الزمالك في ربع النهائي وفاز عليه 3-2 في مباراة مثيرة.

وقال عوض في تصريحات إذاعية: "الفوز على الزمالك ينفي شائعة تعمد الهزيمة لتجنب مواجهة الترجي".

وأضاف "الأقاويل التي قيلت على الإنترنت في اليومين الماضيين لا أساس لها من الصحة، لقد جئنا نلعب على البطولة ونجحنا في الفوز على الزمالك".

وتابع "من يريد الفوز باللقب يلعب دائما على الفوز، وهذا ما نجحنا في تحقيقه".