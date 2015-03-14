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أبو تريكة: الكرة المصرية دخلت الإنعاش بعد بورسعيد وماتت عقب الدفاع الجوي

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أبو تريكة: الكرة المصرية دخلت الإنعاش بعد بورسعيد وماتت عقب الدفاع الجوي أبو تريكة: الكرة المصرية دخلت الإنعاش بعد بورسعيد وماتت عقب الدفاع الجوي

"الإنعاش بعد بورسعيد .. والوفاة بعد الدفاع الجوي".. هكذا يرى محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي المعتزل حال الكرة المصرية بعد حادثة بورسعيد والدفاع الجوي.

في الأول من فبراير 2012 سقط 72 مشجعا للنادي الأهلي في أحداث بورسعيد، وفي الثامن من نفس الشهر عام 2015 وقع 22 ضحية من جماهير نادي الزمالك في أحداث ملعب الدفاع الجوي.

ورفض أبو تريكة الإجابة على سؤال محمد بركات مقدم برنامج (وان تو) عن رأيه في عودة الدوري المصري.

إلا أن أبو تريكة اكتفى بجملة " الكرة المصرية دخلت الإنعاش بعد حادثة بورسعيد.. وماتت بعد الدفاع الجوي".

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