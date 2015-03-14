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أبو تريكة: مفاجأة صلاح؟ توقعت 22 وأدهشني بارتدائه 74

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أبو تريكة: مفاجأة صلاح؟ توقعت 22 وأدهشني بارتدائه 74 أبو تريكة: مفاجأة صلاح؟ توقعت 22 وأدهشني بارتدائه 74

أكد محمد أبو تريكة نجم الأهلي على أنه لم يكن يعلم بالمفاجأة التي أخبره محمد صلاح جناح فيورنتينا بالقيام بها مع فريقه الجديد.

وارتدى صلاح القميص رقم 74 تأبينا لضحايا الأهلي في مذبحة بورسعيد مع فريقه فيورنتينا بعد انتقاله معارا من تشيلسي.

وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح عقليته مختلفة تماما عن كل اللاعبين المصريين، وسابق سنه كثيرا".

وأضاف "هذا ما يجعل صلاح ناجحا، وأشعر بالفخر أثناء مشاهدته وأتمنى مزيد من التألق له".

وأتم "عندما أخبرني صلاح عن إعداده لمفاجأة، توقعت أن يرتدي قميصي المُفضل 22، ولكن فوجئت بارتدائه القميص 74".

واعتاد أبو تريكة على ارتداء القميص رقم 22 مع الأهلي و5 مع المصري.

طالع تصريحات أبو تريكة

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فيديو اليوم السابع

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