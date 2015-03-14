أبو تريكة: مفاجأة صلاح؟ توقعت 22 وأدهشني بارتدائه 74

أكد محمد أبو تريكة نجم الأهلي على أنه لم يكن يعلم بالمفاجأة التي أخبره محمد صلاح جناح فيورنتينا بالقيام بها مع فريقه الجديد.

وارتدى صلاح القميص رقم 74 تأبينا لضحايا الأهلي في مذبحة بورسعيد مع فريقه فيورنتينا بعد انتقاله معارا من تشيلسي.

وقال أبو تريكة في تصريحات تليفزيونية: "محمد صلاح عقليته مختلفة تماما عن كل اللاعبين المصريين، وسابق سنه كثيرا".

وأضاف "هذا ما يجعل صلاح ناجحا، وأشعر بالفخر أثناء مشاهدته وأتمنى مزيد من التألق له".

وأتم "عندما أخبرني صلاح عن إعداده لمفاجأة، توقعت أن يرتدي قميصي المُفضل 22، ولكن فوجئت بارتدائه القميص 74".

واعتاد أبو تريكة على ارتداء القميص رقم 22 مع الأهلي و5 مع المنتخب المصري.

طالع تصريحات أبو تريكة

أبو تريكة: طبيعي أن نفكر في كأس الأمم وليس المونديال

أبو تريكة: في حالة عودة الدوري؟ بالتأكيد الأهلي سيكون البطل

أبو تريكة: جاريدو لم يقنعني فنيا

أبو تريكة: الكرة المصرية دخلت الإنعاش بعد بورسعيد وماتت عقب الدفاع الجوي