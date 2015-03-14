أبو تريكة: جاريدو لم يقنعني فنيا

يرى محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزل أن خوان جاريدو المدير الفني للفريق الأحمر لم يقنعه فنيا.

وخسر جاريدو خمس مباريات مع الأهلي من إجمالي 22 مواجهة منها لقاء وفاق سطيف بركلات الترجيح في كأس السوبر الإفريقي، وتعادل في ست مباريات.

وقال أبو تريكة في تصريحاته لمحمد بركات ببرنامجه (وان تو): "جاريدو لم يقنعني فنيا، ويحتاج تدعيم كثير في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف "في كل الأحوال لابد للأهلي المحافظة على ميراث البطولات".

وتُوج جاريدو مع الأهلي ببطولتي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، وكأس الكونفدرالية، وخسر كأس السوبر الإفريقي.