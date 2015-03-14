أبو تريكة: في حالة عودة الدوري؟ بالتأكيد الأهلي سيكون البطل

أكد محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي المعتزل أن فريقه السابق قادر على التتويج بلقب الدوري المصري في حالة عودة المسابقة من جديد.

الدوري المصري توقف بعد سقوط 22 ضحية من جماهير نادي الزمالك بعد أحداث ملعب الدفاع الجوي.

وعن المرشح لإحراز اللقب قال أبو تريكة في تصريحات لبرنامج ( وان تو) الذي يقدمه محمد بركات: "بالتأكيد الأهلي سيكون هو البطل".

وكان أبو تريكة قد تحدث عن الكرة المصرية موضحا أنها "ماتت بعد أحداث الدفاع الجوي". (طالع التفاصيل)

ووضعت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري الملامح الرئيسية من أجل عودة الدوري من جديد في 22 من مارس المقبل.

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