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أبو تريكة: طبيعي أن نفكر في كأس الأمم وليس المونديال

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أبو تريكة: طبيعي أن نفكر في كأس الأمم وليس المونديال أبو تريكة: طبيعي أن نفكر في كأس الأمم وليس المونديال

يؤمن محمد أبو تريكة نجم الأهلي المعتزال أنه من الطبيعي تفكير الجمهور والمسؤولين في التأهل لكأس الأمم أولا في الفترة الحالية.

وتعاقد اتحاد الكرة مع هيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني لتدريب مصر لمدة ثلاث سنوات يفسخ تلقائيا حال الفشل في التأهل لأمم إفريقيا 2017.

وقال أبو تريكة في تصريحاته لبرنامج (وان تو) عبر قناة (10TV): "طبيعي أن يفكر الناس في كأس الأمم وليس كأس العالم".

وأضاف "لم نتأهل لأمم إفريقيا في آخر ثلاث بطولات ولهذا أصبح هذا الهدف أولا".

وتابع "ولا ننسى أن الثلاث ألقاب التي توجنا بها من 2006 وحتى 2010 لم يكن منتخب مصر مرشحا للتتويج بالبطولة".

وحقق أبو تريكة بطولتي كأس أمم 2006 و2008 ولم يشارك في 2010 للإصابة.

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