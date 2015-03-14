عمومية أطباء بنى سويف تطالب الوزير بإنقاذ المنظومة الصحية بالمحافظة

عقدت أمس الجمعة الجمعية العمومية لأعضاء نقابة أطباء بنى سويف اجتماعًا بمقر نادى الأطباء بكورنيش النيل لمناقشة اأىمور المتعلقة بمشكلات الأطباء والمنظومة الصحية بالمحافظة.

وطلب بعض أعضاء الجمعية العمومية من الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، التدخل لإنقاذ المنظومة الصحية بالمحافظة، وإجراء بعض التغييرات فى قيادات المديرية.

وناقش أعضاء الجمعية مشكلة عدم وجود قسم للعناية المركزة بالمستشفى العام، نظرًا لأعمال الترميمات والتجديدات التى يشهدها المستشفى مما يؤثر على حياة المرضى الذين يأتون إلى قسم الطوارئ، ويتم تحويلهم إلى قسم العناية بمستشفى ناصر المركزى شمال المحافظة.