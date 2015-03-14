أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عمومية أطباء بنى سويف تطالب الوزير بإنقاذ المنظومة الصحية بالمحافظة

Google+ Print
عمومية أطباء بنى سويف تطالب الوزير بإنقاذ المنظومة الصحية بالمحافظة عمومية أطباء بنى سويف تطالب الوزير بإنقاذ المنظومة الصحية بالمحافظة
عقدت أمس الجمعة الجمعية العمومية لأعضاء نقابة أطباء بنى سويف اجتماعًا بمقر نادى الأطباء بكورنيش النيل لمناقشة اأىمور المتعلقة بمشكلات الأطباء والمنظومة الصحية بالمحافظة.

وطلب بعض أعضاء الجمعية العمومية من الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، التدخل لإنقاذ المنظومة الصحية بالمحافظة، وإجراء بعض التغييرات فى قيادات المديرية.

وناقش أعضاء الجمعية مشكلة عدم وجود قسم للعناية المركزة بالمستشفى العام، نظرًا لأعمال الترميمات والتجديدات التى يشهدها المستشفى مما يؤثر على حياة المرضى الذين يأتون إلى قسم الطوارئ، ويتم تحويلهم إلى قسم العناية بمستشفى ناصر المركزى شمال المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365