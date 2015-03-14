حملة نظافة بالزقازيق تبدأ من الأحياء الراقية دون النظر للشعبية

انطلقت أمس الجمعة حملة نظافة بمدينة الزقازيق بناء على تكليف الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية واقتصر عمل الحملة على عدد من الشوارع الرئيسية ومنطقة القومية وفيلا الجامعة وهى من الأحياء الراقية التى تحظى باهتمام الجهاز التنفيذى، دون دخول الشوارع الداخلية والأحياء الشعبية، التى تعانى من إهمال شديد.

كان اللواء ممدوح طه، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، قد قام بقيادة مجموعة من الشباب بشن حملة نظافة بشوارع الزقازيق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، حيث بدأت الحملة العمل من شارع الفتح المجاور لمستشفيات المبرة للتأمين الصحى وجابت شوارع القومية وشوارع الزقازيق.

وقال اللواء ممدوح طه، فى تصريح صحفى، إن تلك الحملات هى مشاركة إيجابية للشباب فى الحفاظ على المظهر العام للمدينة، ومبادرة فى تفعيل دور المجتمع المدنى مما يجعل الشباب يحافظون أيضا على ما تم إنجازه من أعمال ويشعرون بما يعانيه عمال النظافة فى تلك الأعمال، وبدء نشر الوعى وثقافة الحفاظ على البيئة من خلال هؤلاء الشباب، ومن خلال حملات التوعية التى يقومون بها.