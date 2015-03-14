إجراء الأشعة على 20 مريضا من أبناء مطروح بمستشفى كبد المحلة

أجرى الدكتور حسام الشيخ مدير مستشفى كبد المحلة التعليمى أمس الجمعة أشعة الفيبروسكان على 20 مواطنا من أبناء محافظة مطروح من مرضى الكبد لتحديد نسبة الإصابة بمرض فيروس "سى" لتحديد علاجهم بالسوفالدى.

كان محافظ مطروح قد أجرى اتصالات بمحافظ الغربية سعيد مصطفى كامل وطلب منه الموافقة على إجراء أشعة الفيبروسكان على 20 مواطنا من أبناء محافظة مطروح بداخل مستشفى كبد المحلة نظرا لوجود جهاز الفيبروسكان بالمستشفى ضمن 4 أجهزة متوفرة بـ4 مستشفيات على مستوى الجمهورية وقد تم التنسيق بين مديرتى الصحة بالغربية ومطروح على استقبال المرضى وقامت محافظة مطروح بإرسال المرضى فى اتوبيس خاص تابع للمحافظة لإجراء الأشعة.



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مدير مستشفى كبد المحلة يجرى أشعة الفيبروسكان على مريض بالكبد

الدكتور حسام الشيخ مدير مستشفى كبد المحلة يجرى الأشعة لأحد أبناء محافظة مطروح

الفيبروسكان تحدد نسبة التليف الكبد ونسبة الإصابة بفيروس سى

محافظ مطروح طلب من محافظ الغربية الموافقة لإجراء الفيبروسكان على 20 من أبناء مطروح

أبناء محافظة مطروح داخل مستشفى كبد المحلة

بعض سيدات مطروح ينتظرن إجراء أشعة الفيبروسكان لهم