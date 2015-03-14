«تطوير التعليم» تقيم برنامج (ممارس القيادة المدرسية)

أقامت شركة تطوير للخدمات التعليمية بمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام عدة برامج تدريبية في مختلف مناطق المملكة بعنوان (ممارس القيادة المدرسية).

وذكر مشرف الإدارة المدرسية بوحدة تطوير المدارس خالد بن سعيد خان والمنسق للبرنامج في مدينة الرياض بأن هذه الدورة التدريبية استهدفت مديري ووكلاء مدارس تطوير لتعزيز بعض المهارات القيادية لدى قادة المدارس مثل قيادة الذات وقيادة عمليات التخطيط وقيادة عمليات التعليم والتعلم والإشراف التربوي الحديث والجودة الشاملة.

وأضاف: إن البرنامج الذي بدأ يوم الأحد ١٤٣٦/٥/١٠ه واستمر لمدة أسبوعين قد لاقى استحسان المشاركين وتفاعلوا مع الجلسات التدريبية والأنشطة التي قدمها لهم مشرف التدريب التربوي الأستاذ حسن بن أحمد الظافري.

وفي ختام البرنامج أدى الجميع اختبار اجتياز البرنامج التدريبي للمرحلة الثانية "محترف القيادة المدرسية".