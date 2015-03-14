واشنطن: لا نريد إنهيار النظام السورى "سى آى ايه"

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سى آى ايه" جون برينان الجمعة ان الولايات المتحدة لا تريد انهيار الحكومة السورية والمؤسسات التابعة لها لأن من شأن هذا الامر ان يخلى الساحة للجماعات الاسلامية المتطرفة ولا سيما تنظيم "داعش".

وقال برينان امام مركز ابحاث "مجلس العلاقات الخارجية" فى نيويورك ان "لا احد منا، لا روسيا ولا الولايات المتحدة ولا التحالف "ضد الدولة الاسلامية" ولا دول المنطقة، يريد انهيار الحكومة والمؤسسات السياسية فى دمشق".

وأضاف ان "عناصر متطرفة" بينها تنظيم "الدولة الإسلامية وناشطون سابقون فى تنظيم القاعدة هم "فى مرحلة صعود" فى بعض مناطق سوريا حاليا.