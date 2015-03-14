أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

واشنطن: لا نريد إنهيار النظام السورى "سى آى ايه"

Google+ Print
واشنطن: لا نريد إنهيار النظام السورى "سى آى ايه" واشنطن: لا نريد إنهيار النظام السورى "سى آى ايه"
أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية "سى آى ايه" جون برينان الجمعة ان الولايات المتحدة لا تريد انهيار السورية والمؤسسات التابعة لها لأن من شأن هذا الامر ان يخلى الساحة للجماعات الاسلامية المتطرفة ولا سيما تنظيم "داعش".

وقال برينان امام مركز ابحاث "مجلس العلاقات الخارجية" فى نيويورك ان "لا احد منا، لا روسيا ولا الولايات المتحدة ولا التحالف "ضد الدولة الاسلامية" ولا دول المنطقة، يريد انهيار الحكومة والمؤسسات السياسية فى دمشق".

وأضاف ان "عناصر متطرفة" بينها تنظيم "الدولة الإسلامية وناشطون سابقون فى تنظيم القاعدة هم "فى مرحلة صعود" فى بعض مناطق سوريا حاليا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا