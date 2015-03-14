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ضبط إخوانى بأسوان لاشتراكه فى التظاهرات المحرضة على العنف

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ضبط إخوانى بأسوان لاشتراكه فى التظاهرات المحرضة على العنف ضبط إخوانى بأسوان لاشتراكه فى التظاهرات المحرضة على العنف
ألقت مباحث أسوان، اليوم، القبض على أحد عناصر جماعة الإخوان لقيامه بالاشتراك فى التظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى، جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

وكانت قوة من مديرية أمن أسوان تحت إشراف العميد أسعد الذكير مدير البحث الجنائى وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس المباحث الجنائية وبالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى بأسوان قد قامت بضبط المتهم "سر.ع" 34 سنة مفتش أغذية "ينتمى لجماعه الإخوان" بتهمة الاشتراك فى التظاهرات المحرضة على العنف، التى تحض على قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى.

تم التحفظ على المتهم وعرضه على النيابة المختصة للتحقيق معه فى التهم المنسوبة إليه.

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مصر 365