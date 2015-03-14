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إخلاء سبيل عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بكفالة ألف جنيه بأكتوبر

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إخلاء سبيل عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بكفالة ألف جنيه بأكتوبر إخلاء سبيل عاطل متهم بالاتجار فى المخدرات بكفالة ألف جنيه بأكتوبر
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة رفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل "أحمد . م" بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، والصادر من محكمة جنح أكتوبر.

تعود تفاصيل تلك الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم وبحوزته 5 لفافات من نبات البانجو المخدر، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة، وأحيل للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالب محمد عبد الحكيم محامى المتهم بإخلاء سبيله أثناء تجديد حبسه أمام قاضى معارضات جنح أكتوبر المستشار محمد البرارى، وتم قبل طلب الدفاع وأخلى سبيله بكفالة مالية.

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