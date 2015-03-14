خالد نجم يشارك فى جلسة نقاشية مع قادة الاتصالات الدولية

يشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، اليوم السبت، فى جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات"، فى المؤتمر الاقتصادى " مصر المستقبل" الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

يحضر الجلسة مثيو كيرك رئيس المجموعة لشئون الخارجية فودافون انجلترا، و هولين زهاو الامين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، و على فارماوى نائب مايكروسوفت للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ستيفن كيهو نائب رئيس شركة فيزا العالمية وفقا لما أكده منظمون بالمؤتمر لليوم السابع.

>كما يشارك فى الجلسة شاوهوا دينج نائب رئيس شركة هواوى العالمية، نك تانزى الرئيس التنفيذى لشركة جى بى اس العالمية، و تكريم التهامى مدير عام IBM الشرق الأوسط وإفريقيا.

>ويتم خلال ورشة العمل عرض المشاريع الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و التى تتضمن مشروعات لإنشاء ثلاث قرى تكنولوجية، وتصنيع ٣٠ مليون عداد زكى، و ميكنة مكاتب التوثيق.