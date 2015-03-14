خالد نجم يشارك فى جلسة نقاشية مع قادة الاتصالات الدولية

يشارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، اليوم السبت، فى جلسة نقاشية بعنوان "فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات"، فى المؤتمر الاقتصادى "مصر المستقبل" الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ.إعلان - Ads إعلان - Ads
يحضر الجلسة مثيو كيرك رئيس المجموعة لشئون الخارجية فودافون انجلترا، و هولين زهاو الامين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، و على فارماوى نائب مايكروسوفت للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ستيفن كيهو نائب رئيس شركة فيزا العالمية وفقا لما أكده منظمون بالمؤتمر لليوم السابع.
يحضر الجلسة مثيو كيرك رئيس المجموعة لشئون الخارجية فودافون انجلترا، و هولين زهاو الامين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، و على فارماوى نائب مايكروسوفت للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، ستيفن كيهو نائب رئيس شركة فيزا العالمية وفقا لما أكده منظمون بالمؤتمر لليوم السابع.
>كما يشارك فى الجلسة شاوهوا دينج نائب رئيس شركة هواوى العالمية، نك تانزى الرئيس التنفيذى لشركة جى بى اس العالمية، و تكريم التهامى مدير عام IBM الشرق الأوسط وإفريقيا.
>ويتم خلال ورشة العمل عرض المشاريع الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و التى تتضمن مشروعات لإنشاء ثلاث قرى تكنولوجية، وتصنيع ٣٠ مليون عداد زكى، و ميكنة مكاتب التوثيق.