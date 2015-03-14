"كوكاكولا" تعلن ضخ استثمارات فى مصر بقيمة 600 مليون دولار

قال عمر مندور مدير عام "كوكاكولا" العالمية فى مصر على هامش المؤتمر الاقتصادى لـ"اليوم السابع" أن "كوكاكولا" العالمية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار فى السوق المصرى، وهذا ما سيتم الإعلان عنه اليوم فى المؤتمر الاقتصادى.

وأوضح أن كوكاكولا ستضخ 500 مليون دولار، خلال الثلاث سنوات القادمة لاستغلالها فى توسعات المصانع القائمة والتوزيع والتسويق لزيادة قدرتها التنافسية.

وكشف أن "كوكاكولا" ستستثمر 100 مليون دولار فى إنشاء مصنع عصير جديد، موضحا أن خطة شركته تخطط لتطوير المصانع التى تعمل فى 5 قطاعات المشروبات الغازية والمياه المعدنية والعصائر ومشروبات الشعير.

وأكد أن المؤتمر الاقتصادى يعد شهادة ميلاد لمصر بحضور هذا العدد الهائل من الدول والهيئات المالية والمستثمرين يعد رسالة للعالم باستقرار مصر، وأشار أن تعديل قانون الاستثمار ومع حزمة القرارات الاقتصادية سيعطى استقرارا اقتصاديا لمصر.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك استثمارات متوسطة خلال الفترة القادمة لأنها تعد عصب الاقتصاديات، ويجب على الحكومة المصرية العمل على تنمية هذه النوعية من المشروعات خلال الفترة القادمة.