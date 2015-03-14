رئيس"كاربون القابضة": تنظيم المؤتمر الاقتصادى الأفضل فى التمثيل والحضور

قال باسل الباز رئيس شركة كاربون القابضة، إنه شارك فى مؤتمرات دولية كثيرة لكنه لم يتوقع أن يشاهد ما حدث أمس فى قاعة المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، حيث التنظيم الرائع وعدد رؤساء الدول ليس فقط كحضور لكن فى الكلمات التى ألقيت.

وأضاف باسل الباز، فى لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى والإعلامى خيرى رمضان عبر برنامج "ممكن" من شرم الشيخ: "منذ فترة طويلة قدمت مشروعا للتمويل من بنوك أجنبية تحديدا بنوك الصادرات بالولايات المتحدة وبنك الصادرات بكوريا الجنوية، وحجم المشروع 4 مليارات دولار إلا أننا منذ عامين ونصف نعيش فى مفاوضات، والأسبوع الماضى قيل لنا تحديدًا إن هناك موافقات مرتقبة فى أغسطس المقبل من قبل إدارات البنوك".

وأشار إلى أن المشروعات التى تكون بهذا الحجم يكون هناك ربط بين هيكلة تمويل المشروع والمعدات نفسها التى تدخل به.